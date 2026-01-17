ФРГ согласовывает с партнерами реакцию на заявление Трампа о пошлинах

По словам американского лидера, пошлины вступят в силу 1 февраля, а 1 июня возрастут до 25%

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Правительство Германии приняло к сведению заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за ситуации вокруг Гренландии и согласовывает ответную реакцию с европейскими партнерами. Об этом сообщил журналистам официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

"Федеральное правительство приняло к сведению заявления президента США. Оно находится в тесном контакте с европейскими партнерами. Мы в надлежащий момент вместе примем решение о подходящей ответной реакции", - отметил он.

В субботу Трамп заявил, что США будут взимать пошлины в размере 10% с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии. По его словам, пошлины вступят в силу 1 февраля, а 1 июня возрастут до 25%.