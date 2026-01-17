Части сирийской армии вступили в город Табка
Редакция сайта ТАСС
18:26
БЕЙРУТ, 17 января. /ТАСС/. Оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии сообщило о вступлении частей сирийской армии в город Табка, где находится Евфратская ГЭС.
"Наши войска вошли в город Табка с нескольких направлений, формирования курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) окружены в районе военного аэродрома", - указывается в коммюнике, переданном телеканалом Al Hadath.
Правительственные войска заняли в субботу не менее восьми населенных пунктов в провинции Ракка, которая ранее контролировалась курдами. Командование СДС в своем заявлении назвало "вероломными" действия сирийской армии. Ранее между властями и курдами было заключено соглашение о прекращении огня.