Части сирийской армии вступили в город Табка

Там находится Евфратская ГЭС

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 17 января. /ТАСС/. Оперативное командование вооруженных сил переходного правительства Сирии сообщило о вступлении частей сирийской армии в город Табка, где находится Евфратская ГЭС.

"Наши войска вошли в город Табка с нескольких направлений, формирования курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) окружены в районе военного аэродрома", - указывается в коммюнике, переданном телеканалом Al Hadath.

Правительственные войска заняли в субботу не менее восьми населенных пунктов в провинции Ракка, которая ранее контролировалась курдами. Командование СДС в своем заявлении назвало "вероломными" действия сирийской армии. Ранее между властями и курдами было заключено соглашение о прекращении огня.