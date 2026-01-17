"Зеленые" ФРГ: угрозы Трампа говорят о провале стратегии Мерца в отношениях с США

Глава фракции в Бундестаге Катарина Дрёге отметила, что "в деле защиты международного порядка требуются уверенность в себе и ясность"

БЕРЛИН, 17 января. /ТАСС/. Немецкие "Зеленые" потребовали сплоченной реакции ЕС на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении Германии и других европейских стран из-за Гренландии.

"ЕС не должен сейчас уступать из-за угроз Трампа ввести пошлины", - заявила журналистам в Берлине глава фракции "Зеленых" в Бундестаге Катарина Дрёге. "Нужен ясный ответ Трампу, заключающийся в том, что ЕС ответит на угрозы ответными пошлинами", - подчеркнула она.

Дрёге подвергла критике канцлера ФРГ Фридриха Мерца за прежнюю линию в отношениях с Вашингтоном. "Стратегия уступок и умиротворения со стороны Фридриха Мерца провалилась, - констатировала она. - В деле защиты международного порядка требуются уверенность в себе и ясность".

Ранее Трамп объявил, что США будут взимать пошлины в размере 10% с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии. По его словам, пошлины вступят в силу с 1 февраля, а 1 июня возрастут до 25%.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.