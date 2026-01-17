Трамп подаст в суд на банк JPMorgan Chase

Американский лидер отметил, что в этом банке "неправомерно и ненадлежащим образом" были закрыты его счета после "протестов 6 января"

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что предъявит судебный иск крупнейшему американскому банку JPMorgan Chase в связи с тем, что счета главы вашингтонской администрации в нем были закрыты после штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Президент написал в Truth Social, что "подаст в суд на JPMorgan Chase в течение следующих двух недель". По словам Трампа, в этом банке "неправомерно и ненадлежащим образом" были закрыты его счета после "протестов 6 января".

Американский лидер опроверг утверждение газеты The Wall Street Journal, что он предлагал директору JPMorgan Chase Джейми Даймону назначение на пост руководителя Федеральной резервной системы (ФРС, выполняет функции центробанка) США. Как подчеркнул Трамп, "это утверждение совершенно не соответствует действительности, такого предложения никогда не было". Он заверил, что не рассматривал возможность назначения Даймона на пост министра финансов.

6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским президентом, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов прошедших в стране в ноябре 2020 года выборов главы государства. Победу на них одержал Джо Байден. Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. После столкновений умер сотрудник полиции Капитолия. Трамп победил на президентских выборах 2024 года в США и вновь вступил в должность главы американской администрации 20 января 2025 года.