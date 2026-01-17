Премьер Швеции заявил о недопустимости шантажа в ситуации с Гренландией

Так Ульф Кристерссон прокомментировал заявление США о введении 10-процентных пошлин против королевства и нескольких других стран

СТОКГОЛЬМ, 17 января. /ТАСС/. Швеция не позволит себя шантажировать в ситуации с Гренландией. Об этом в Х пишет премьер-министр Ульф Кристерссон, комментируя заявление США о введении 10-процентных пошлин против королевства и нескольких других стран.

"Мы не позволим себя шантажировать, - написал он. - Это вопрос ЕС, который затрагивает гораздо больше стран, чем те, которые сейчас выделены в качестве отдельных. Швеция сейчас ведет интенсивные переговоры с другими странами ЕС, Норвегией и Великобританией о совместном ответе".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США будут взимать пошлины в размере 10% с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии. По его словам, пошлины вступят в силу с 1 февраля, а 1 июня возрастут до 25%.

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к США. Еще во время своего первого президентского срока он предлагал выкупить остров, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что его можно аннексировать.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.