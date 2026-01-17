Додон: Санду шантажирует покровителей на Западе объединением с Румынией

Экс-президент Молдавии прокомментировал слова премьер-министра республики Александра Мунтяну, который вслед за нынешним лидером заявил, что поддерживает ликвидацию молдавского государства и его слияние с Румынией

КИШИНЕВ, 17 января. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее окружение хотят добиться денег от своих западных покровителей, наивно шантажируя их тем, что страна может вступить в ЕС и НАТО через объединение с соседней Румынией. Об этом заявил корреспонденту ТАСС лидер крупнейшей в Молдавии оппозиционной Партии социалистов, бывший президент республики Игорь Додон.

Он прокомментировал слова премьер-министра Молдавии Александра Мунтяну, который вслед за Санду заявил, что поддерживает ликвидацию молдавского государства и его слияние с Румынией. "Оказавшись в сложной ситуации, молдавское руководство пытается шантажировать своих западных покровителей и пригрозить им, что якобы могут вступить в ЕС и НАТО по "немецкому сценарию" - через присоединение к Румынии, надеясь таким образом выбить новые кредиты", - считает Додон.

"Санду и ее партия полностью провалили свои предвыборные обещания дать старт хорошим временам для нашей страны, ввергнув ее в жесточайший кризис. Они испортили отношения не только с Россией, но <...> и с [президентом США] Дональдом Трампом - уже два года Вашингтон не назначает в Кишинев своего посла. МВФ прекратил финансирование республики, что подорвало доверие других кредиторов, в том числе и европейских. Приостановлены переговоры о вступлении нашей страны в ЕС в пакете с соседней Украиной", - пояснил экс-президент.

Он высказал мнение, что политические игры вокруг объединения опасны не только для молдавского общества, две трети которого не поддерживает альянс с Румынией, но и для ЕС. "Эти игры Санду грозят обернуться эскалацией напряженности, как это уже произошло в 1992 году, когда разразились приднестровский и гагаузский конфликты", - заявил Додон.

"Такой вариант не устраивает как молдавских граждан, так и западных покровителей Санду в Брюсселе, которые не желают новых проблем в "пороховом погребе" Европы - на Балканах. Ведь это создаст проблемы не только с Приднестровьем и Гагаузией, которые имеют право на самоопределение, но и в самой Румынии, где сильны сепаратистские настроения в Трансильвании, осложнит урегулирование конфликта на Украине. Не случайно в Брюсселе не стали реагировать на эти провокации из Кишинева, прохладно отнесся к ним и президент Румынии Никушор Дан", - продолжил политик.

Он напомнил, что по конституции Санду больше не может быть переизбрана. "Похоже, она не прочь войти в историю как последний президент Молдавии, надеясь, что румыны наивны и на волне унионизма изберут ее главой объединенной Румынии - о чем ее окружение уже намекало публично, что вызвало раздражение в Бухаресте", - добавил Додон.

Призывы к объединению

Ранее Мунтяну вслед за Санду заявил, что проголосовал бы за объединение Молдавии с Румынией, если бы в стране был организован референдум по этому вопросу. На прошлой неделе Санду также высказалась за объединение с Румынией, обосновав это необходимостью "противостоять России". При этом она признала, что в Молдавии нет большинства, поддерживающего объединение с Румынией, зато большинство граждан, по ее мнению, поддерживает вступление в ЕС, поэтому она считает "более реалистичным этот путь".

В Молдавии действует несколько партий, выступающих за объединение с Румынией. "Унионисты" (так в Молдавии называют сторонников этой идеи) ежегодно проводят мероприятия, на которых отмечают годовщину событий 1918 года, когда Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул Цэрий" ("Совет края") проголосовал за объединение с соседней страной. В июне 1940 года после получения ультиматума Румыния передала эту территорию СССР. В настоящее время земли исторической Бессарабии входят в состав Молдавии, а также Одесской и Черновицкой областей Украины. До сих пор в Молдавии не стихают споры, как трактовать события тех лет: одни предлагают считать оккупантом бывший СССР, другие - Румынию.

Призывы к объединению чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживает большинство населения. Правительство Молдавии, где, по опросам, объединение с Румынией поддерживает лишь около трети жителей, никак не реагирует на призывы, раздающиеся в Бухаресте и унионистских молдавских партиях.