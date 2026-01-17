Эксперт Деш: США не нужно владеть Гренландией для укрепления своей безопасности

Переговоры с союзниками - это не то же самое, что приобретение компании в кредит под залог ее же активов, когда частью игры являются блеф и шумные и пустые угрозы, подчеркнул директор Центра по изучению проблем международной безопасности Университета Нотр-Дам

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Соединенным Штатам нет необходимости владеть Гренландией, чтобы укреплять с ее помощью свою национальную безопасность. Такое мнение высказал ТАСС директор Центра по изучению проблем международной безопасности Университета Нотр-Дам (штат Индиана) Майкл Деш, комментируя новые заявления американского президента Дональда Трампа, касающиеся Гренландии.

"Переговоры с союзниками - это не то же самое, что приобретение компании в кредит под залог ее же активов, когда частью игры являются блеф и шумные и пустые угрозы", - отметил американский политолог, имея в виду высказанные Трампом предупреждения в адрес Западной Европы.

"Россия и Китай не могут удобно расположиться в Гренландии, даже если они этого хотят. Владение ею (Гренландией - прим. ТАСС) нам (Соединенным Штатам - прим. ТАСС) не требуется, чтобы использовать ее для укрепления нашей безопасности", - убежден Деш.

Как объявил ранее американский лидер через Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, отметил он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.