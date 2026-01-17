Оппозиционные партии Британии раскритиковали новые пошлины Трампа

Заявления от политиков из правящей партии королевства пока не последовало

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Лидеры основных оппозиционных партий Великобритании осудили решение администрации президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении восьми европейских стран, включая Соединенное Королевство, из-за разногласий по поводу Гренландии.

"Это ужасная идея. Президент Трамп совершенно неправ, когда он объявляет пошлины в отношении Великобритании из-за Гренландии, - написала в X лидер Консервативной партии Кеми Бэйднок. - Люди как в Великобритании, так и в США столкнутся с более высокими ценами. Эти пошлины станут еще одним бременем для предпринимателей в нашей стране. Вопрос суверенитета Гренландии может быть решен лишь народом Гренландии. В этом я согласна с [премьер-министром] Киром Стармером".

Лидер партии "Либеральные демократы" Эд Дейви раскритиковал позицию правящей Лейбористской партии. "Политика Стармера в отношении США лежит в руинах. Теперь Трамп наказывает Великобританию и союзников по НАТО лишь за то, что они поступают правильно. Пришло время премьер-министру жестко выступить против хулигана в Белом доме и работать вместе с союзниками в Европе и странах Содружества, чтобы заставить его отказаться от своего безрассудного плана", - написал он в X.

"Мы не всегда согласны с правительством США, и точно не в этом случае. Эти тарифы причинят нам вред", - написал в той же сети лидер правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж.

Как сообщил Трамп, США с 1 февраля вводят пошлины в размере 10% в отношении Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции. Они будут распространяться на все товары, направляемые в США. 1 июня 2026 года размер тарифов вырастет до 25%". По словам американского лидера, пошлины будут взиматься, пока не будет достигнута сделка о "полном и окончательном" приобретении Гренландии.