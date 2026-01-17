Торгпред США: Европе не стоит увязывать торговлю с Вашингтоном и вопрос Гренландии

Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Представитель США на торговых переговорах Джеймисон Грир заявил, что европейским странам целесообразно разделять тему торговли с Соединенными Штатами и ситуацию вокруг Гренландии.

"На месте европейцев я бы, вероятно, попытался по возможности отделить это. Если они хотят сделать это частью торговой сделки, это их дело, а не наше", - приводит агентство Reuters слова чиновника.

Как объявил в субботу американский лидер Дональд Трамп, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, 1 июня ставка возрастет до 25%. Глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить военных в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").