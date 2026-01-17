Уолтц не видит нарушения международного права в ситуации с Гренландией

С точки зрения международного права американский лидер пытается заключить сделку, как это пытался сделать 33-й президент Соединенных Штатов Гарри Трумэн в 40-х годах прошлого века, подчеркнул постпред США при ООН

Постпред США при ООН Майк Уолтц © AP Photo/ Angelina Katsanis

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что притязания Вашингтона на Гренландию не являются нарушением международного права, американский президент Дональд Трамп лишь "пытается заключить сделку" о покупке острова.

"С точки зрения международного права президент Трамп пытается заключить сделку, как это пытался сделать [33-й] президент [США Гарри] Трумэн в 40-х годах (прошлого века - прим. ТАСС), как мы это сделали с Виргинскими островами, которые приобрели у Дании за $25 млн в XX веке. В этом нет ничего плохого", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Как объявил ранее Трамп, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил хозяин Белого дома. С 1 июня, отметил он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").