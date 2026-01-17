Глава МИД: Дания удивлена угрозой Трампа ввести пошлины

СТОКГОЛЬМ, 17 января. /ТАСС/. Заявление Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из восьми стран Европы в связи с ситуацией вокруг Гренландии является неожиданным. Об этом заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

"Заявление президента [США] стало неожиданностью, - цитирует министра агентство Ritzau. - Мы находимся в тесном контакте с Европейской комиссией и другими партнерами по этому вопросу". Глава МИД напомнил, что Дания и ее союзники по НАТО направили военных в Гренландию "для повышения безопасности в Арктике".

Трамп ранее заявил, что США будут взимать пошлины в размере 10% с Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Финляндии и Нидерландов, пока не будут достигнуты договоренности о приобретении Гренландии. По его словам, пошлины вступят в силу 1 февраля, а 1 июня возрастут до 25%. Глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы направить военных в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").