Нидерланды согласуют с ЕК реакцию на заявление Трампа о пошлинах

Военные учения в Гренландии "направлены, в частности, на обеспечение безопасности в Арктике", отметил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Давид ван Вил

ГААГА, 17 января. /ТАСС/. Нидерланды согласуют с Еврокомиссией (ЕК) и другими европейскими партнерами реакцию на заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин из-за ситуации с Гренландией. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел королевства Давид ван Вил.

"Мы приняли к сведению заявление президента Трампа относительно тарифов. Нидерланды согласуют свои ответные меры в тесном сотрудничестве с ЕК и другими партнерами", - написал он в X. По словам ван Вила, военные учения в Гренландии "направлены, в частности, на обеспечение безопасности в Арктике".

Как объявил ранее Трамп, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, 1 июня ставка возрастет до 25%. Глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить военных в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор о защите. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.