Стармер назвал совершенно ошибочными новые пошлины Трампа

Премьер-министр Великобритании заявил, что этот вопрос европейцы будут обсуждать напрямую с администрацией США

ЛОНДОН, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал в корне неверным решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении восьми европейских стран, включая Соединенное Королевство, из-за разногласий по поводу Гренландии.

"Наша позиция по Гренландии очень ясна - она часть Королевства Дания, и ее будущее зависит от жителей Гренландии и датчан. Мы также ясно заявили, что безопасность Арктики имеет значение для всего НАТО", - говорится в заявлении главы британского правительства. Стармер добавил, что "союзники должны делать больше вместе для противостояния угрозе", которую, по его утверждениям, Россия якобы представляет "в разных частях Арктики".

"Применение пошлин к союзникам за стремление к коллективной безопасности стран НАТО - совершенно ошибочно. Мы, конечно, будем обсуждать этот вопрос напрямую с администрацией США", - сообщил британский премьер.

Ранее решение Трампа осудили лидеры основных оппозиционных партий Великобритании.

Как объявил ранее американский президент в Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, отметил он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").