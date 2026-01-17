В Швейцарии 600 активистов протестуют против Давосского форума

Как сообщили организаторы из Strike WEF, протестующие также выступают за завершение конфликта на Украине и против вооружения Европы

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. В Швейцарии 600 человек приняли участие в протестном ходе из коммуны Кюблис в Давос, чтобы выразить свое несогласие с проходящим там с 19 по 23 января Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) и капиталистическими ценностями, который он олицетворяет. Об этом ТАСС сообщили организаторы из Strike WEF.

"Сегодня к демонстрации присоединились 600 человек. Мы ожидаем, что завтра к нам присоединится столько же, если не больше", - говорится в заявлении организации. Ее представители отметили, что "отвергают все войны, эксплуатацию, геноцид и любые формы насилия над людьми, совершаемые в интересах националистических и капиталистических устремлений государственных элит".

Как следует из распространенных в социальных сетях фото и видео, участники протестов несли транспаранты с многочисленными антикапиталистическими, антинеолиберальными и антивоенными лозунгами, включая "Нет прибыли от войны!" и "Никогда больше - войне!".

Комментируя значение этих призывов, организаторы отметили, что выступают в том числе и за завершение конфликта на Украине. Они также высказались решительно "против вооружения Европы, особенно потому, что это происходит за счет социальных расходов государства и средств, необходимых для преодоления климатического кризиса".

По оценкам агентства Keystone-SDA, личное участие президента США Дональда Трампа в ВЭФ в 2026 году усилило протест. 18 января акция продолжится в центре Давоса.

ВЭФ - швейцарская неправительственная организация. Она ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов в различных сферах. В 2026 году встреча пройдет с 19 по 23 января, основной темой мероприятия заявлен "Дух диалога".