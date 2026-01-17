Reuters: экстренное заседание послов стран ЕС пройдет 18 января
БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Экстренное заседание послов стран Евросоюза назначено в Брюсселе на 18 января после заявления президента США Дональда Трампа о введении тарифов на импорт товаров из восьми стран Европы в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters.
На таких встречах послы обычно готовят практические меры для обсуждения на последующих министерских заседаниях Совета ЕС.