Reuters: экстренное заседание послов стран ЕС пройдет 18 января

Оно состоится в связи с введением американским президентом Дональдом Трампом тарифов на импорт товаров из восьми европейских государств, сообщило агентство

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Экстренное заседание послов стран Евросоюза назначено в Брюсселе на 18 января после заявления президента США Дональда Трампа о введении тарифов на импорт товаров из восьми стран Европы в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters.

На таких встречах послы обычно готовят практические меры для обсуждения на последующих министерских заседаниях Совета ЕС.