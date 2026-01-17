ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Иск Банка России к Euroclear
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Reuters: экстренное заседание послов стран ЕС пройдет 18 января

Оно состоится в связи с введением американским президентом Дональдом Трампом тарифов на импорт товаров из восьми европейских государств, сообщило агентство
Редакция сайта ТАСС
20:26
обновлено 20:33

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

БРЮССЕЛЬ, 17 января. /ТАСС/. Экстренное заседание послов стран Евросоюза назначено в Брюсселе на 18 января после заявления президента США Дональда Трампа о введении тарифов на импорт товаров из восьми стран Европы в связи с ситуацией вокруг Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters.

На таких встречах послы обычно готовят практические меры для обсуждения на последующих министерских заседаниях Совета ЕС. 

СШАДанияТрамп, Дональд