США уничтожили в Сирии террориста, связанного с ИГ

Центральное командование ВС указало, что боевик имел отношение к нападению на американских военнослужащих и переводчика в декабре 2025 года

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Вооруженные силы США в результате удара по Сирии ликвидировали боевика, имеющего отношение к нападению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на американских военнослужащих и переводчика в декабре 2025 года. Об этом сообщило Центральное командование ВС США.

"Центральное командование Вооруженных сил США 16 января нанесло удар на северо-западе Сирии, в результате которого был убит главарь, связанный с [террористической организацией] "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и имевший прямые контакты с террористом ИГ, ответственным за засаду и убийство двух американских военнослужащих и переводчика", - говорится в заявлении.

13 декабря 2025 года Пентагон сообщил, что двое бойцов Национальной гвардии США и один американский переводчик были убиты в районе города Пальмира, расположенного в центральной части сирийской провинции Хомс. Они, по данным американской стороны, оказывали поддержку в проведении операций против ИГ в регионе. Американский лидер Дональд Трамп после этого пообещал принять ответные силовые меры против ИГ. 19 декабря 2025 года США начали операцию Hawkeye Strike.