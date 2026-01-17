Макрон призвал власти Сирии прекратить атаки на курдов из СДС

Президент Франции пообещал поддерживать переговорный процесс между властями страны и объединением

ПАРИЖ, 17 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал власти Сирии прекратить наступление на позиции курдских "Сил демократической Сирии" (СДС) и выступил за возвращение к диалогу.

"Единство и стабильность в Сирии могут быть достигнуты только путем интеграции СДС, а не путем войны с теми, кто сражался вместе с нами против ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ - прим. ТАСС). Сирийские власти должны немедленно прекратить наступление. Франция и Европа не смогут поддержать продолжение таких действий", - написал он в Х.

Президент выразил уверенность в возможном достижении компромисса и назвал подписанный сирийскими властями указ о правах курдов "шагом в правильном направлении". Также он пообещал поддерживать переговорный процесс между сторонами.

13 января командование вооруженных сил арабской республики объявило закрытой военной зоной территорию, расположенную к востоку от Алеппо, и обвинило СДС в использовании окрестностей города для запуска беспилотников, которые наносили в начале января удары по жилым кварталам, постам сирийской армии и сил внутренней безопасности.

10 марта 2025 года временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа и командующий СДС Мазлюм Абди подписали соглашение, в соответствии с которым курдские бойцы до конца года должны были влиться в состав регулярной армии. Однако последовавшие раунды переговоров выявили существенные различия в позициях СДС и переходного правительства. Курды настаивали на создании децентрализованной системы управления. Сирийское правительство потребовало, чтобы северо-восточные районы в административном и военном плане подчинялись центральным властям.