Трамп: окружение Байдена должно заплатить "высокую цену" за применение автопера

Американский лидер не уточнил, кого он имеет в виду

ВАШИНГТОН, 17 января. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что лица, которые входили в окружение 46-го президента США Джо Байдена, должны заплатить "высокую цену" за неправомерные действия.

"То, что было сделано, совершенно незаконно, и все, что было подписано таким образом, "не имеет никакой силы", - написал Трамп в Truth Social, имея в виду документы, которые Байден подписывал с применением автопера (автоматического устройства для подписи документов).

"Человек, который работал с автопером, понятия не имел, одобряет ли Байден его действия. Не было никакого письменного распоряжения (о применении автопера - прим. ТАСС), и все эти действия мятежников-радикалов из числа левых, неправомерно руководивших администрацией Байдена, были совершенно незаконными", - добавил Трамп. "Всех их следует арестовать за то, что они сделали с нашей страной, - подчеркнул он. - Они не победили на выборах, но, если подумать, то и Джо Байден не победил. Все это было сфальсифицировано. За это должны заплатить, и цена должна быть высокой". Президент США не уточнил, кого именно имеет в виду.

Трамп ранее неоднократно выражал уверенность в том, что Байден не подписывал документы сам и что его окружение фактически принимало решения вместо него и прибегало к использованию автопера. Трамп подчеркивал, что президенту США "нельзя применять автоперо" для подписания документов, если на это нет особого разрешения. Он также заявлял, что "любые документы, прокламации, исполнительные указы, меморандумы или контракты", которые были подписаны таким образом при Байдене, "признаются аннулированными и утратившими силу".

Байден в интервью газете The New York Times признал, что при подписании указов о помиловании от его имени использовалось автоперо, утверждая при этом, что все решения о помиловании были приняты им лично, а прибегнуть к автоподписи пришлось из-за большого количества документов. В июле 2025 года Белый дом инициировал расследование по поводу использования автопера бывшим американским лидером.