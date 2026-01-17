Ведущая фракция ЕП требует отказа ЕС от нулевых пошлин на импорт из США

ЕРР намерена пересмотреть соглашение с Соединенными Штатами на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа по Гренландии

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. Ведущая фракция Европарламента (ЕП) потребует пересмотра тарифного соглашения ЕС - США, которое предполагает нулевые тарифы для Соединенных Штатов. Об этом написал в X глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (EPP) Манфред Вебер.

"Нулевые тарифы для США должны быть заморожены, - заявил он. - EPP поддерживает торговое соглашение ЕС - США, однако, принимая во внимание угрозы Дональда Трампа относительно Гренландии, одобрение этого соглашения невозможно на данном этапе".