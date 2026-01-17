Медведчук: Зеленский может объявить тотальную мобилизацию на Украине

Для киевского режима конфликт является спасительным кругом, за который он "судорожно цепляется", считает глава движения "Другая Украина"

Редакция сайта ТАСС

Виктор Медведчук © Ирина Яковлева/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский и его подельники могут объявить тотальную мобилизацию на Украине, лишь бы не искать мирные пути. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Наркофюрер и его подельники подпишут скорее тотальную мобилизацию всех оставшихся украинцев и отправят их на верную смерть, чем пойдут на поиск путей мира", - отметил он.

По словам Медведчука, ситуация давно зашла очень далеко и нельзя сказать, что "война окончилась, всем спасибо". "Украинский народ втянули в трагическую катастрофу, за которую ее руководителям придется отвечать так или иначе. Поэтому и война для банды Зеленского - спасительный круг, за который они судорожно цепляются, не считаясь с жертвами простых людей", - подчеркнул он.

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.