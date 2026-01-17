Родригес призвала народ Венесуэлы к единству и спокойствию

Уполномоченный президент республики сделала такое заявление на фоне "попыток разделить страну"

КАРАКАС, 18 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес призвала народ боливарианской республики к сплоченности и единству в связи с попыткам разделить страну.

"Мы поддерживаем национальное единство и призываем к сплоченности и спокойствию в связи с попытками внешнего врага и внутреннего экстремизма разделить наш народ", - сказала Родригес при посещении одного из районов Каракаса, который 3 января подвергся бомбардировке США. Она подчеркнула, что лучшим ответом на провокационные действия будет "спокойствие, терпение и сплоченность".

Родригес сообщила, что сотни тысяч посланий написаны венесуэльцами президенту республики Николасу Мадуро и его жене, в которых выражена надежда на их скорое возвращение на родину.