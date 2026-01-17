Каллас призвала США не отвлекаться от Украины на Гренландию

Глава дипслужбы ЕС считает, что вопрос острова необходимо решать "внутри НАТО"

БРЮССЕЛЬ, 18 января. /ТАСС/. США следует решать спорные вопросы, касающиеся Гренландии, "внутри НАТО" и не отвлекаться от темы украинского кризиса. Об этом написала верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Кая Каллас в X.

"Мы не можем допустить, чтобы наш спор отвлек нас от нашей главной задачи - помочь закончить войну на Украине", - считает Каллас. "Если безопасность Гренландии под угрозой, мы должны решать это внутри НАТО", - добавила она. По версии главы дипслужбы ЕС, заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлин на импорт товаров из восьми стран Европы играет на руку России и Китаю.