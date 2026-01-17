Syria TV: сирийская армия заняла аэродром в городе Табка

Ранее объект находился под контролем курдской коалиции "Силы демократической Сирии", сообщил телеканал

ТУНИС, 18 января. /ТАСС/. Вооруженные силы переходного правительства Сирии заняли территорию аэродрома города Табка в провинции Ракка на севере арабской республики, который ранее находился под контролем курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС). Об этом сообщает телеканал Syria TV.

Кроме того, подразделения сирийской армии установили контроль над плотиной Евфратская ГЭС, вытеснив оттуда курдских бойцов. По информации канала, правительственные войска продолжают продвигаться в сторону города Ракка, административного центра одноименной провинции.

17 января вооруженные силы арабской республики начали размещение на территории провинции Ракка после установления контроля над городом Дейр-Хафер к востоку от Алеппо, откуда ушли формирования СДС. Там они заняли не менее восьми населенных пунктов, которые ранее контролировались курдами. К вечеру оперативное командование ВС сообщило о вступлении частей сирийской армии в город Табка, где находится Евфратская ГЭС. Курдская коалиция со своей стороны расценила действия правительственных сил как "нарушение двусторонних договоренностей, достигнутых при содействии международных посредников".