Bloomberg: Трамп хочет, чтобы за место в "Совете мира" страны платили $1 млрд

Американский президент будет решать, кого именно приглашать в состав объединения, отмечает агентство

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа предлагает, чтобы страны выделили как минимум $1 млрд за постоянное место в "Совете мира" по сектору Газа. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект устава совета.

"Каждое государство-участник будет осуществлять свои обязанности не больше трех лет с момента вступления этого устава в силу с возможностью продления срока полномочий председателем. Трехлетний срок не будет распространяться на государства-члены, которые в течение первого года после вступления в силу этого устава выделят совету более $1 млрд", - цитирует Bloomberg проект документа.

Из него также следует, что Трамп будет решать, кого именно приглашать войти в состав "Совета мира". Решения в нем будут приниматься большинством, каждая страна получит один голос. Вместе с тем все решения должны быть одобрены председателем, отмечает агентство.