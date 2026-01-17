Медведчук: председатель Рады может законно забрать полномочия у Зеленского

Подписантом мирных соглашений может быть только президент, который победит на легитимных выборах, добавил глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Председатель Верховной рады Украины может на законных основаниях забрать полномочия у Владимира Зеленского и выступить легитимным подписантом мирных соглашений. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Отвечая на вопрос, кто может выступить легитимным подписантом мирных соглашений с украинской стороны, он указал, что, согласно требованиям конституции Украины, это может быть "только президент, который будет избран на выборах, признанными легитимными".

"Кроме того, в случае, если председатель Верховной рады Украины станет исполнять обязанности президента, он может выступить подписантом мирных соглашений. Но для этого ему надо им стать, - заметил Медведчук. - А это возможно при принятии решения Верховной радой о передаче власти исполняющему обязанности президента председателю Верховной рады с учетом отсутствия легитимного президента в стране".

В связи с этим глава движения "Другая Украина" вновь напомнил, что срок полномочий Зеленского "истек еще 21 мая 2024 года".

Как ранее отмечал министр иностранных дел России Сергей Лавров, президент РФ Владимир Путин "неоднократно говорил, что он готов встречаться, в том числе и с господином Зеленским, при понимании, что все вопросы, которые требуют рассмотрения на высшем уровне, будут хорошо проработаны, и эксперты, министры подготовят соответствующие рекомендации". При этом глава МИД РФ подчеркивал, что в случае выхода на подписание мирных соглашений у Киева "должно быть понимание о необходимости решить вопрос о легитимности персоны, которая будет подписывать эти договоренности с украинской стороны".

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.