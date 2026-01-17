Филиппо призвал Макрона забыть про Украину, Гренландию, ЕС

Председатель французской партии "Патриоты" считает, что президент республики должен сосредоточиться на суверенитете и независимости Франции

ПАРИЖ, 18 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон должен сосредоточиться на суверенитете и независимости собственной страны. Такое мнение выразил председатель французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, комментируя заявление главы государства о скоординированном ответе ЕС на решение США ввести пошлины из-за ситуации вокруг Гренландии.

"Франция привержена суверенитету и независимости наций", - процитировал Филиппо заявление Макрона. "За исключением, очевидно, своей собственной. Отстаньте от нас со своей Украиной, Гренландией и ЕС. Спасем Францию!" - написал Филиппо в X.

Президент США Дональд Трамп 17 января в Truth Social объявил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии. По его словам, это решение вступит в силу с 1 февраля, а с 1 июня пошлины возрастут до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome.