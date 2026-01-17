Bloomberg: контроль Трампа над деньгами "Совета мира" могут счесть неприемлемым

По информации агентства, некоторые получившие приглашения стать членами совета государства выступают против проекта устава американского лидера и "готовятся оспорить его предложения"

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп хочет контролировать финансы "Совета мира" по сектору Газа, это может показаться неприемлемым большинству возможных стран-участниц. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Как отмечает агентство, проект устава совета предполагает, что Трамп "самостоятельно будет контролировать деньги". Это, вероятно, станет недопустимым условием для большинства стран, которые потенциально могли бы присоединиться к инициативе Вашингтона, полагают источники Bloomberg. По их данным, приглашения стать членами совета получили несколько европейских стран. Некоторые государства "выступают решительно против проекта устава Трампа и вместе готовятся оспорить его предложения", добавляет агентство.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон рассматривает "Совет мира" по управлению сектором Газа как "возможную замену ООН, некий параллельный неофициальный орган, способный заниматься другими конфликтами, помимо сектора Газа". По данным дипломатов, с которыми пообщались журналисты издания, состав управляющего органа может быть оглашен на Всемирном экономическом форуме на следующей неделе в Давосе.