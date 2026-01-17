Спикер Палаты представителей назвал историческим интерес США к Гренландии

Майк Джонсон в то же время заявил, что дипломатия является лучшим способом решения вопроса острова

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Интерес Соединенных Штатов к Гренландии, учитывая ее расположение, обусловлен историей. Об этом заявил в интервью британской газете The Times спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец).

"У нас определенно есть большой интерес. Я имею в виду геополитическую важность для нас по причине того, где она (Гренландия - прим. ТАСС) расположена", - сказал конгрессмен. "Важно подчеркнуть, что ничего нового не происходит - президенты нашей страны говорили об этом со времен [33-го президента США Гарри] Трумэна, мы посмотрим, как будет развиваться ситуация с этой договоренностью", - сказал спикер нижней палаты Конгресса.

Джонсон назвал дипломатию лучшим способом решения этого вопроса. "Мы, конечно, не проявляем недоброжелательства к народу Гренландии. Это дружба, и, надеюсь, она такой и останется", - сказал конгрессмен.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.