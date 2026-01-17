CNN: Трамп предложил Луле да Силве стать одним из основателей "Совета мира"

Принял ли президент Бразилии это предложение, не сообщается

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил бразильскому лидеру Луису Инасиу Луле да Силве стать одним из основателей "Совета мира" по сектору Газа. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil со ссылкой на источники.

По их информации, пригласительное письмо было направлено Трампом президенту Бразилии через посольство южноамериканской республики в Вашингтоне. Собеседники телеканала не уточнили, принял ли Лула да Силва предложение Трампа.

Ранее Трамп сообщил, что "Совет мира", который будет управлять сектором Газа, сформирован, пояснив, что состав управляющего органа "будет вскоре назван".

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава.