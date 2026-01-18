Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон сравнил Европу с женой, которая "терпит побои" США

Ситуация выглядит так, что американский президент Дональд Трамп может делать что угодно, но это не так, считает бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 18 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Европа ведет себя в отношениях с Соединенными Штатами фактически как жена, которая безропотно сносит побои мужа. Такое мнение высказал ТАСС бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента Ларри Джонсон, комментируя новые заявления американского президента Дональда Трампа, касающиеся Гренландии.

"Я сейчас смотрю на Европу как на жену, которую бьет муж и которые находятся в совершенно испорченных отношениях", - отметил отставной американский разведчик. "Они (европейцы - прим. ТАСС) готовы мириться с тем, что их третируют. Они мирятся с этим ради другой части отношений, которая, по их мнению, стоит того, чтобы терпеть побои", - считает Джонсон. Он находился в ЦРУ сначала на оперативной, а затем на аналитической работе. После ухода из ведомства в Лэнгли Джонсон являлся заместителем главы контртеррористического бюро Госдепартамента.

"Им (европейцам - прим. ТАСС) следует сказать: "Нет, это токсичные отношения, мы с ними покончим", - убежден экс-сотрудник ЦРУ, выступающий в последние годы как комментатор и аналитик в сферах внешней политики и национальной безопасности. "Подлинная ирония заключалась бы в таком развитии событий, при котором Европа повернулась бы лицом к России и сказала бы: "Извините за то, что мы прежде о вас говорили, мы понимаем, что угроза - это не вы". И Россия возобновила бы поставки нефти и газа Германии, находящейся в ужасном положении", - полагает Джонсон.

С его точки зрения, "ситуация выглядит практически так, что Трамп уверен: он может делать что угодно, что у него вся власть". "Но это не так", - добавил отставной разведчик.

Как объявил 17 января глава Белого дома через Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, подчеркнул он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.