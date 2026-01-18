ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Спикер нижней палаты парламента Чехии Окамура убрал из своего кабинета флаг ЕС

Как отметило информационное агентство ČTK, политик является давним критиком Евросоюза
01:36

ПРАГА, 18 января. /ТАСС/. Спикер Палаты депутатов (нижней палаты) парламента Чехии Томио Окамура убрал из своего кабинета флаг Европейского союза и заменил его на чешский.

"Я зашел в свой новый кабинет в Палате депутатов и посмотрел, что здесь оставила после себя госпожа Пекарова-Адамова (предшественник на посту спикера палаты депутатов - прим. ТАСС). И тогда я все переделал под себя", - заявил Окамура в опубликованном в X видео, на котором он продемонстрировал новый флаг.

Как отметило информационное агентство ČTK, Окамура является давним критиком ЕС, в составе партии SPD ("Свобода и прямая демократия") он давно стремился провести общенациональный референдум относительно некоторых международных вопросов, включая продолжения членства страны в Европейском союзе.

В октябре в Чехии состоялись парламентские выборы, на которых потерпели поражение находившиеся у власти либеральные партии. Новый кабмин составили ранее оппозиционные правые и центристские политические движения, опирающиеся на поддержку 108 из 200 депутатов нижней палаты высшего законодательного органа. 

