Медведчук: ЕС в Давосе купит Зеленскому "лук без тетивы" за миллиард

Глава движения "Другая Украина" убежден, что "европейским подсвинкам" нечего предложить президенту США Дональду Трампу

Редакция сайта ТАСС

Виктор Медведчук © Ирина Яковлева/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. "Европейским подсвинкам" нечего предложить США, на Всемирном экономическом форуме в Давосе они разве что могут купить Владимиру Зеленскому "арбалет, копье и лук без тетивы" за миллиард долларов. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Ни Зеленскому, ни европейским подсвинкам нечего предложить [президенту США Дональду] Трампу, а что ему нужно, он и сам возьмет, как это происходит с Гренландией. Значит ли это, что Трамп будет требовать у Киева заключить мир? Вовсе необязательно. Логичнее ему потребовать деньги от Европы за вооружение Украины. И сияющий Зеленский приедет из Давоса, рассказывая, что за миллиард долларов ему купили два танка без пушек, арбалет, копье и четыре африканских лука без тетивы или что-то подобное в этом роде", - отметил политик.

Оценивая вероятность того, что европейцам удастся добиться в Давосе от Трампа личного одобрения гарантий безопасности для Украины, Медведчук задался вопросом, "какое это имеет значение для России".

"Ну одобрит он гарантии безопасности, и что из этого? Ведь гарантии - это то, что будет после заключения мирного соглашения. А условия этого соглашения даже не обсуждались еще с РФ. Тем более, что гарантии напрямую связаны с вводом военного контингента европейских стран на Украину, которые однозначно исключат подписание мирных договоренностей", - пояснил он.

"Поэтому американский лидер может что-то пообещать или публично заявить опять что-то, как это уже не раз с ним было, но он, во-первых, вряд ли пойдет на поводу у этих недоумков, а во-вторых, суть происходящего не изменит и мирное соглашение не приблизит", - констатировал Медведчук.

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.