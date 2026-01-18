Мерц раскритиковал немцев за возросшее количество больничных

Канцлер ФРГ предложил рассмотреть отмену возможности получения больничного по телефону, сообщает газета Der Tagesspiegel

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подверг критике высокий уровень заболеваемости среди жителей, где в среднем немцы берут около 14,5 дня больничного.

"Это почти три недели, в течение которых люди в Германии не работают по причине болезни. Это действительно правильно? Это действительно необходимо?" - сказал он на предвыборном мероприятии в городе Бад-Раппенау (федеральная земля Баден-Вюртемберг). Его заявление приводит газета Der Tagesspiegel.

По его словам, правительство Германии должно изучить варианты побуждения граждан к продолжению работы. В качестве примера он предложил рассмотреть отмену возможности получения больничного по телефону. "Она была оправдана во время пандемии коронавируса, но нужна ли она сегодня?" - задался вопросом канцлер.

"В конце концов, мы все в Федеративной Республике Германия должны достичь более высоких экономических показателей, чем те, которые мы имеем в настоящее время", - подчеркнул Мерц.