Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: шаги Трампа в отношении Гренландии разрушат НАТО

Американский президент демонстрирует в ситуации вокруг острова серьезность намерений, считает бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 18 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Решения президента США в отношении Гренландии приведут к разрушению НАТО. Такое мнение высказал ТАСС бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента Ларри Джонсон, комментируя новые заявления американского президента Дональда Трампа, касающиеся Гренландии.

Читайте также Не продается: как США больше века пытаются заполучить Гренландию

"Действия Трампа разрушат НАТО", - считает отставной американский разведчик. Он находился в ЦРУ сначала на оперативной, а затем на аналитической работе. После ухода из ведомства в Лэнгли Джонсон являлся заместителем главы контртеррористического бюро Госдепартамента.

"Они создадут нарратив, <...> согласно которому Соединенные Штаты являются империалистической державой, игнорирующей международное право и применяющей силу для захвата других стран", - сказал про шаги Вашингтона в отношении Гренландии Джонсон, активно выступающий в последние годы как комментатор и аналитик в сферах внешней политики и национальной безопасности.

Серьезность намерений

На его взгляд, Трамп демонстрирует в ситуации вокруг Гренландии серьезность намерений. "Я поначалу думал, что он шутит. Но он не шутит", - заявил Джонсон. "Тот факт, что он (Трамп - прим. ТАСС) угрожает Швеции, Норвегии, Германии и Англии... Это добром не кончится", - убежден эксперт.

По его оценке, Трамп теперь "пытается наказать в экономическом плане государства, фактически используя доллар как инструмент наказания". "Изначально вся цель пошлин заключалась в том, чтобы компенсировать менее выгодные позиции в экономической сфере. Но это (новые решения Вашингтона - прим. ТАСС) не имеет ничего общего с менее выгодными позициями в экономике. Речь идет о политической травле", - считает аналитик.

При этом он подчеркнул, что "России Гренландия не нужна" и Москва не сигнализирует о каких-либо притязаниях на остров. "У России полно доступа к Арктике - по всей северной границе", - констатировал Джонсон. С его точки зрения, Россия привлекает внимание к тому, что руководство США демонстрирует "отказ придерживаться [положений] международного права", утверждая, что "прав сильнейший".

В свою очередь директор программы внешнеполитических исследований и старший научный сотрудник вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон выразил в беседе с корреспондентом ТАСС уверенность в том, что Дания одобрила бы запросы США на расширение числа американских военных объектов в Гренландии. "Я решительно не согласен с базисной идеей президента Трампа, заключающейся в том, что Соединенные Штаты обладают любыми правами на Гренландию. Более того, я уверен, что, если мы желаем разместить большее число военных баз в Гренландии, Дания это одобрит", - сказал специалист.

Принуждение пошлинами

Как объявил 17 января глава Белого дома через Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, подчеркнул он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.