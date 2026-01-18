Законодатели-республиканцы раскритиковали шаги Трампа по Гренландии

Сенаторы называют решение американского президента о введении пошлин в отношении Дании и некоторых других европейских стран "грубой ошибкой"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Julia Demaree Nikhinson

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Группа законодателей США из числа республиканцев раскритиковала решение американского лидера Дональда Трампа о введении пошлин в отношении Дании и некоторых других европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии.

Сенатор Лиза Мурковски (от штата Аляска) в X назвала "грубой ошибкой" решение Трампа, который также является республиканцем, взимать пошлины с этих государств. "Это оттолкнет наших ключевых союзников в Европе и ничего не сделает для укрепления национальной безопасности США", - подчеркнула Мурковски. Она полагает, что из-за этого европейские союзники США по Североатлантическому альянсу "вынуждены переключать внимание и переориентировать ресурсы на Гренландию". По мнению сенатора, это отвечает интересам России.

Сенатор Том Тиллис (от штата Северная Каролина) в той же соцсети написал: "Такой ответ нашим союзникам на отправку небольшого числа военных в Гренландию для обучения вреден для Америки, вреден для американского бизнеса и для американских союзников". По его мнению, такие шаги вашингтонской администрации отвечают интересам России и Китая.

"Гренландия является нашим союзником, а угрожать союзнику - это глупая политика, особенно когда мы имеем возможность создать там новые базы, если захотим", - отметил в X член Палаты представителей Конгресса Дон Бэйкон (от штата Небраска).

Дональд Трамп 17 января в Truth Social объявил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу с 1 февраля, уточнил Трамп. С 1 июня, подчеркнул он, ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.