Welt: в Верховной раде выступили за отказ Киева от притязаний на Донбасс

Парламентарии считают, что нужно пойти на компромисс, пишет газета

Киев, Украина © Анна Марченко/ ТАСС

БЕРЛИН, 18 января. /ТАСС/. В Верховной раде заявили, что Киев должен пойти на компромисс и вывести войска из Донбасса. Об этом сообщил корреспондент газеты Die Welt в Киеве Штеффен Шварцкопф со ссылкой на беседу с "чрезвычайно влиятельным парламентарием".

"Мы должны пойти на компромисс, даже если он будет очень болезненным, и да, мы должны сдать Донбасс, и да, это не мое личное мнение, а мнение многих депутатов и многих людей здесь", - привел Шварцкопф комментарий неназванного парламентария.

Он подчеркнул, что парламентарий сделала такое заявление лично ему из-за страха за свою политическую карьеру и давления со стороны офиса Владимира Зеленского, украинских спецслужб. "Поэтому она не осмелилась сказать это публично, но я думаю, что это в некоторой степени отражает настроения здесь", - подчеркнул журналист.