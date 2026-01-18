Медведчук: по логике Зеленского, границы РФ будут у Ивано-Франковской области

Глава движения "Другая Украина" также назвал "жизнеспособной и крайне необходимой" идею создать демилитаризированную зону с признанием спорных территорий российскими

Виктор Медведчук © Алексей Дружинин/ / ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Границы России, если исходить из логики Владимира Зеленского, могут проходить в районе Ивано-Франковской области. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Что касается так называемых спорных территорий, то в этом вопросе Зеленский сам себя загнал в ловушку. Если украинскими территориями считать места, где население говорит на украинском языке, то границы России будут в районе Ивано-Франковской области и никак не восточнее", - отметил политик.

На вопрос, считает ли он жизнеспособной идею демилитаризированной зоны с признанием спорных территорий российскими, как было указано в американском плане по Украине, Медведчук напомнил, что "СВО осуществляется с целью демилитаризации и денацификации, но всей Украины". "Поэтому Украина как демилитаризованная зона Россию, как и простых украинцев, вполне устраивает. Эта схема жизнеспособна и крайне необходима, но на всей украинской территории", - ответил он.

Медведчук отметил, что "в свое время постоянно предупреждал украинских прозападных политиков о том, что попытка создания мононационального государства приведет к потере территорий и гибели государства, что сегодня и происходит". По его мнению, "Зеленский оказался недалеким во всех отношениях, тем более в политике, создав идеологию пещерной русофобии".

"Возникает вопрос, что делает русскоязычный еврей Зеленский во главе украинского неонацистского мононационального государства, - добавил он. - То есть политика неонацизма работает сегодня против ее создателей, а отменить ее демократическим путем нет возможности. Остается одно - вернуть исторические русские земли вместе с населением России, и там никто не будет запрещать ни чей-то родной язык, ни веру, ни культуру, ни историческую память".

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.