Медведчук: время в СВО работает на Россию

Глава движения "Другая Украина" отметил, что РФ достигает стратегических целей и без переговоров с Владимиром Зеленским

Виктор Медведчук © Анна Марченко/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук уверен, что в специальной военной операции время работает на Россию.

"Время работает на Россию, она поставила стратегические цели и достигает их без переговоров с кровавым клоуном", - сказал политик в интервью ТАСС.

Медведчук констатировал, что "идут постоянные контакты с США, Европа уже ищет пути возобновления контактов с РФ". "Так что все движется без [Владимира] Зеленского и, возможно, без него и закончится", - отметил глава движения "Другая Украина".

По мнению Медведчука, Зеленский "в этих раскладах лишнее звено". "Скоро это поймут все, и чем быстрее это произойдет, тем быстрее наступит мир", - полагает политик.

СВО началась 24 февраля 2022 года. Среди ее целей президент РФ Владимир Путин определил освобождение Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины.

Полный текст интервью будет опубликован после 15:00 мск.