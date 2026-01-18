Медведчук: Россия и США не прекращали переговоры по Украине

Атака на резиденцию российского лидера Владимира Путина доказывает, что официальный Киев не хочет мира, подчеркнул глава движения "Другая Украина"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Москва и Вашингтон не прекращали переговоры по Украине после атаки на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Насколько я знаю, переговоры по Украине официально не прекращались, а переговоры между Россией и Украиной [Владимира] Зеленского, по сути, не начинались. Атака на резиденцию президента РФ Владимира Путина свидетельствует, что официальный Киев не хочет мира и пытается любой ценой сорвать мирный процесс", - ответил он на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 15 января подтвердил, что диалог с американскими переговорщиками идет.

Как сообщил ранее глава МИД России Сергей Лавров, Киев в ночь на 29 декабря 2025 года предпринял атаку с использованием 91 БПЛА на госрезиденцию Путина в Новгородской области. Все беспилотники были уничтожены. Как отметил министр, информации о пострадавших и ущербе от обломков БПЛА не поступало.

