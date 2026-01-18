Сенаторы-демократы хотят заблокировать новые пошлины США против европейских стран

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Демократы в Сенате Конгресса США намерены представить законопроект, блокирующий новые пошлины, о введении которых в отношении Дании и ряда других европейских стран в связи с ситуацией вокруг Гренландии заявил американский лидер Дональд Трамп. Об этом говорится в опубликованном 17 января письменном заявлении лидера демократического меньшинства в верхней палате американского законодательного органа Чака Шумера (от штата Нью-Йорк).

"Пошлины, безрассудно введенные Дональдом Трампом, уже привели к повышению цен и нанесли ущерб нашей экономике, а теперь он лишь усугубляет ситуацию, - отметил законодатель. - Удивительно, что он хочет поступить вдвойне глупо и ввести пошлины в отношении наших ближайших союзников ради оторванной от реальности затеи по захвату Гренландии". "Сенаторы-демократы представят законопроект по блокировке этих пошлин, пока они не нанесли еще больший ущерб экономике Америки и наших союзников в Европе", - подчеркнул Шумер.

Трамп 17 января в социальной сети Truth Social написал, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, а с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%. Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав его "очень опасной игрой". При этом Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.