Финскому политику Мема угрожают за критику антироссийских санкций

Член национально-консервативной партии "Альянс свободы" подчеркнул, что в Финляндии главенствует "пропагандистская паранойя"

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мема у себя на родине регулярно получает угрозы за критику антироссийских санкций, ему даже обещали повторение судьбы убитого в 2025 году в США правого активиста Чарли Кирка. Об этом Мема рассказал ТАСС.

"К сожалению, я или любой журналист, который берет у меня интервью, в конечном итоге получаем угрозы и ярлыки своего рода предателей, что очень печально и иррационально, - сказал Мема. - Самая страшная угроза, которую я получил до сих пор, звучала так: "В конце концов ты станешь финским Чарли Кирком, если продолжишь давать интервью и открыто высказываться".

Мема регулярно критикует финские и европейские власти за наращивание антироссийских санкций и выступает за дипломатическое разрешение украинского конфликта. "После того, как издание Yle опубликовало против меня клеветническую статью, количество угроз в социальных сетях увеличилось, - отметил он. - Также произошел серьезный инцидент с машиной, припаркованной возле моего дома - была попытка запугать меня, когда я возвращался из магазина домой со своей маленькой дочерью. Все это показывает, какого уровня безумия достигло наше общество. Но я продолжаю выступать за мир и дипломатическое решение, даже если это становится очень рискованным для меня и моей семьи".

Собеседник агентства подчеркнул, что не является пророссийски настроенным политиком, хотя местные СМИ пытаются создать такой образ. "Я выступаю за мир и дипломатическое разрешение этого конфликта, что делает меня не пророссийским политиком, а человеком, который верит в дипломатию и ценность взаимного уважения, - заявил он. - На самом деле я сторонник Америки: я вырос в Италии, знаком с голливудскими фильмами, американской культурой и верю в демократические ценности, которые, к сожалению, не всегда соблюдаются в США".

Мема отметил, что в Финляндии сейчас главенствует "пропагандистская паранойя". "Я не поддался пропаганде поджигателей войны и не вижу причин, по которым я должен быть настроен антироссийски, а это немного другое дело", - заключил политик.