Bloomberg: Зеленский пытается улучшить рейтинг перед возможными выборами

Для этого Владимир Зеленский встретился с послом Украины в Великобритании Валерием Залужным

Редакция сайта ТАСС

Владимир Зеленский © Leon Neal/ Pool via AP

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский пытается укрепить свои позиции и повысить рейтинг перед возможными выборами на Украине, для чего встретился с экс-главкомом ВСУ, ныне послом страны в Великобритании Валерием Залужным. Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, Зеленский также недавно провел встречи с Сергеем Притулой, чей фонд финансирует ВСУ, и украинским нацистом и экс-главой одесского "Правого сектора" (признан террористическим, запрещен в РФ) Сергеем Стерненко.

Как пояснили агентству аналитики, всех недавних собеседников Зеленского объединяет возможность того, что они станут его соперниками на выборах. Источник на условиях анонимности уточнил Bloomberg, что в планах у Зеленского еще ряд схожих встреч с другими возможными конкурентами на выборах.

С подготовкой к возможной избирательной кампанией связано и стремление Зеленского подавить некоторых потенциальных соперников, в частности, конфликт с мэром Киева Виталием Кличко из-за ситуации с электроснабжением в украинской столице, отмечает агентство.

Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли 20 мая 2024 года, однако Киев не стал проводить очередные выборы, утверждая, что это невозможно до окончания военного положения. 9 декабря 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что настал подходящий момент для проведения выборов на Украине. Как отметил американский лидер, в Киеве используют конфликт, чтобы этого не делать. В тот же день Зеленский заявил, что готов к проведению президентских выборов, но, по его словам, для этого необходимы законодательные изменения и обеспечение безопасности, чтобы военнослужащие тоже могли проголосовать. Он попросил парламентариев подготовить "законодательные изменения", а США и Европу - обеспечить безопасность проведения голосования.

19 декабря 2025 года президент РФ Владимир Путин на "Итогах года" заявил, что Россия готова подумать над тем, чтобы прекратить удары вглубь Украины в день голосования в случае проведения там выборов. Президент также отметил, что 5-10 млн украинцев, которые проживают в России, должны иметь право голоса в случае выборов на Украине.