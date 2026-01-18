Финский депутат Калева призвал к устранению зависимости Европы от США

Депутат от Национальной коалиционной партии Финляндии, Ярно Лимнел, обвинил американского лидера Дональда Трампа в использовании экономических рычагов для давления на собственных союзников

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Virginia Mayo

СТОКГОЛЬМ, 18 января. /ТАСС/. Депутат финского парламента Атте Калева после объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении ряда европейских стран, в том числе Финляндии, из-за ситуации вокруг Гренландии призвал устранить зависимость Европы от Вашингтона. Об этом он заявил в субботу, 17 января, в X.

"Давно стало ясно, что Европе необходимо избавиться от стратегической зависимости. Это касается не только наших старых врагов, но, к сожалению, и наших традиционных друзей (США - прим. ТАСС)", - написал парламентарий.

Еще один депутат от Национальной коалиционной партии Финлянлдии, Ярно Лимнел, обвинил Трампа в использовании экономических рычагов для давления на собственных союзников. "Одностороннее экономическое давление бросает вызов фундаментальным принципам как международного права, так и трансатлантического альянса", - пояснил он в X.

Экс-сотрудник МИД Финляндии Анри Ванханен отметил в X, что решение Трампа свидетельствует о том, что США теперь готовы прибегать к силовому принуждению даже в отношении дружественных стран. Он также обратил внимание, что пошлины были введены в отношении тех стран, которые на фоне разворачивающейся вокруг Гренландии ситуации послали туда своих солдат.

Трамп 17 января в соцсети Truth Social объявил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. Это решение вступает в силу 1 февраля, 1 июня ставка возрастет до 25%. Президент фактически подверг критике намерение Европы отправить военных на остров, назвав это "очень опасной игрой". Трамп утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").