Медведчук назвал европейскую дипломатию импотентной

Глава движения "Другая Украина" считает, что для разговора с Россией там нет никого подходящего

Редакция сайта ТАСС

Виктор Медведчук © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Европейская дипломатия настолько стала импотентной, что для разговора с Россией нет никого подходящего. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Разговаривать с Россией - еще не значит договариваться. У европейцев настолько импотентной стала дипломатия, что они даже на разговоры с Россией не могут пока никого сыскать", - отметил Медведчук.

По его словам, высокомерие, с которым Европа говорила с остальным миром, очень дорого ей уже обошлось.

"При этом я не считаю правильным называть Украину яблоком раздора. "Яблоко раздора" - это то, на что могут претендовать конкурирующие стороны, - сказал политик. - Но мало того, что Украина исторически никакого отношения к Европе не имеет, и та не может на нее претендовать, так Украина еще Европе просто не нужна, кроме как таран против России".

Полный текст интервью будет опубликован 18 января в 15:05 мск.