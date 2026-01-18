Toyo Keizai: Такаити передала Путину, что для Токио важны отношения с Москвой

Премьер-министр Японии также подчеркнула, что в Токио хотят скорейшего прекращения огня на Украине

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

ТОКИО, 18 января. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити передала президенту России Владимиру Путину через депутата Мунэо Судзуки устное послание о том, что в Токио считают важными отношения с Москвой и хотят скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом написал в статье для газеты Toyo Keizai японский политолог, бывший аналитик МИД Масару Сато, который тесно общается с парламентарием.

"Прочитав статью [в японских СМИ о визите Судзуки в Москву в конце декабря 2025 года], может сложиться впечатление, что канцелярия премьер-министра прохладно отнеслась к визиту Судзуки в Россию, но это не так", - отметил эксперт.

Он напомнил, что до поездки в Москву депутат встретился с Такаити и главой МИД Тосимицу Мотэги. По словам Сато, от премьера Судзуки получил устное послание для Путина о том, что Япония, во-первых, рассматривает как важные отношения с РФ, а во-вторых, надеется на скорейшее прекращение огня на Украине. Он считает, что послание было доведено до сведения Путина после того, как японский депутат передал его заместителю председателя Совета Федерации Константину Косачеву, с которым встречался 26 декабря.

Судзуки известен своими связями с Россией. Он, в частности, консультировал по вопросам отношений с РФ Синдзо Абэ и Ёсихидэ Сугу в период, когда они занимали пост премьер-министра.

В конце декабря Судзуки посетил Москву. Генеральный секретарь японского правительства Минору Кихара отмечал, что в Токио считают важным диалог с Россией, и подтвердил встречу Судзуки с Такаити, однако воздержался от комментариев по поводу содержания их беседы. Сам депутат после этого сообщил, что глава кабинета в ходе разговора указала на важность отношений с РФ, уточнило информационное агентство Киодо.