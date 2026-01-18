В Таджикистане ликвидировали проникших из Афганистана вооруженных террористов

Они не подчинились приказам пограничникам сдаться и оказали вооруженное сопротивление

Редакция сайта ТАСС

© Kaikups/ Shutterstock/ Fotodom

ДУШАНБЕ, 18 января. /ТАСС/. Четыре вооруженных террориста, незаконно проникшие в Таджикистан через границу с Афганистаном, ликвидированы. Об этом говорится в заявлении пресс-центра Пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, опубликованном на сайте информационного агентства Ховар.

По его данным, четверо вооруженных членов террористической организации в ночь на 18 января незаконно проникли со стороны афганской провинции Бадахшан на территорию Хатлонской области Таджикистана. Как отмечается в сообщении, террористы не подчинились приказам пограничников сдаться и оказали вооруженное сопротивление. "В ходе боевых действий все четверо террористов были уничтожены", - отмечается в заявлении. На месте происшествия изъято три автомата Калашникова, винтовка, пистолет, патроны, другие боеприпасы, а также три мобильных телефона, рация и лодка.

ГКНБ заявляет, что в целях обеспечения безопасности госграницы и впредь будут использованы все силы и средства. В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело, следствие продолжается, отметили в ведомстве. Там подчеркнули, что сейчася ситуация на таджикско-афганской границе находится под контролем.

Ситуация на таджикско-афганской границе

В ноябре и декабре 2025 года произошли два обстрела территории Таджикистана с афганской стороны. В результате этих атак погибли пять граждан Китая - сотрудников предприятия "Шохин СМ" и строительной компании, еще пять человек были ранены. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон резко осудил провокационные действия граждан Афганистана и поручил принять меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. МИД республики также призвал действующие власти Афганистана принять эффективные меры по обеспечению стабильности и безопасности на государственной границе.

24 декабря сообщалось об открытии в Таджикистане четырех новых застав на границе с Афганистаном. В тот же день произошло еще одно столкновение, в результате которого три члена террористической организации, незаконно пересекшие границу, были ликвидированы, погибли двое сотрудников погранслужбы Таджикистана.

В ноябре 2024 года на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане была принята Целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Занимавший в то время должность генерального секретаря организации Имангали Тасмагамбетов сообщал, что реализация программы, рассчитанной на пять лет, начнется в 2025 году. В декабре консультант Секретариата ОДКБ Павел Саркисьян проинформировал, что Таджикистан в рамках этой программы уже сформировал перечень необходимых вооружений и оборудования для охраны границы, который сейчас прорабатывается в других государствах - членах организации.

Таджикистан среди стран Центральной Азии имеет самую протяженную границу с Афганистаном (1 344 км) и непосредственно граничит с четырьмя его северо-восточными провинциями.

В 2021 году после решения США о выводе войск из Афганистана сторонники радикального движения "Талибан" взяли под контроль власть в этой стране. По данным таджикской стороны, на территории Афганистана, в том числе в его северно-восточной части, действуют боевики различных террористических организаций.