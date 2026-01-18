Медведчук: Украину никогда не примут в Евросоюз

Глава движения "Другая Украина" отметил, что курс на Евросоюз после госпереворота уже привел Украину к статусу самой бедной страны в Европе

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Украину никто всерьез не собирается принимать в Евросоюз. Об этом заявил в интервью ТАСС глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Никто всерьез не собирается принимать ее в Евросоюз, обещаниями просто дурили и продолжают дурить примитивных правителей Украины, что торгаша [экс-президента Петра] Порошенко, что недоумка [Владимира] Зеленского", - сказал он.

По словам Медведчука, курс на Евросоюз после госпереворота уже привел Украину к статусу самой бедной страны в Европе.

"Как вывести ее из этого состояния, так денег не было, а как на войну с Россией - нашлись сотни миллиардов евро. Все это обнажило истинные циничные цели коллективного Запада. А ведь к нищете Украину привел тот самый европейский курс, за который Киев сейчас сражается, - указал он. - То есть, европейский курс довел страну до нищеты, а потом и до войны, и поэтому утверждать, что в дальнейшем этот курс приведет страну к процветанию, могут только люди, выжившие из ума"

