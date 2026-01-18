Трамп предложил королю Иордании присоединиться к "Совету мира" по Газе

Связанные с приглашением Абдаллы II документы находятся на рассмотрении

Редакция сайта ТАСС

ТУНИС, 18 января. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II получил официальное предложение от президента США Дональда Трампа присоединиться к "Совету мира", который будет заниматься вопросами управления палестинским сектором Газа. Об этом сообщил МИД королевства.

Согласно заявлению, "документы, связанные с приглашением, в настоящее время находятся на рассмотрении".

Ранее на этой неделе пресс-служба Белого дома сообщала, что в состав "Совета мира" под председательством Трампа войдут его спецпредставитель Стивен Уиткофф, предприниматель и зять американского лидера Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании (1997-2007) Тони Блэр, владелец инвесткомпании Apollo Global Management Марк Роуэн, глава Всемирного банка Аджай Банга и заместитель помощника Трампа по национальной безопасности Роберт Гэбриэл.

9 октября 2025 года Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".