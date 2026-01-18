Sky: Британия никогда не предаст Гренландию ради отмены пошлин Трампа

Великобритания полагает, что решение по пошлинам абсолютно ошибочно, отмечает премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Mark Schiefelbein

ЛОНДОН, 18 января. /ТАСС/. Великобритания никогда не согласится признать Гренландию частью США в обмен на отмену американских пошлин. Об этом заявила министр цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Лиза Нэнди в интервью телеканалу Sky News.

На вопрос журналиста о том, готова ли она подтвердить, что Лондон никогда не примет предложение президента США Дональда Трампа об отмене пошлин в обмен на признание американского суверенитета над Гренландией, Нэнди ответила: "Да, конечно".

"Премьер-министр [Великобритании Кир Стармер] дал ясно понять вчера вечером, что мы полагаем, что решение по пошлинам абсолютно ошибочно. Будущее Гренландии должны определять народы Гренландии и Королевства Дания и только они. Это наша последовательная позиция, мы довели ее до сведений наших союзников и друзей в американской администрации", - сказала Нэнди. По ее словам, британские власти "не станут поддерживать какие-либо действия, которые не найдут одобрения у народов Гренландии и Дании".

Как объявил ранее американский лидер в соцсети Truth Social, США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции импортные пошлины в размере 10%, которые будут сохраняться до тех пор, пока стороны не достигнут договоренностей "о полном и окончательном приобретении" Гренландии Вашингтоном. По словам Трампа, это решение вступает в силу с 1 февраля. Как уточнил президент, с 1 июня ставка этих пошлин возрастет до 25%.

Кроме того, глава американской администрации фактически подверг критике намерение Европы отправить свои силы в Гренландию, назвав это "очень опасной игрой". Трамп также утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").