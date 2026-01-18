Латвия продлила на месяц запрет на ночные полеты вдоль границ с РФ и Белоруссией

Ограничение будет действовать до 18 февраля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Авиационные власти Латвии сразу на месяц продлили запрет на вечерние и ночные полеты всех типов самолетов вдоль границ с Россией и Белоруссией. Об этом сообщили ТАСС в диспетчерской службе района полетной информации "Рига", отвечающей за воздушный трафик над страной.

Подобный запрет впервые установили в сентябре 2025 года и с тех пор пролонгировали еженедельно. "Теперь же ограничения установлены сразу на месяц - до 18 февраля и действуют они ежедневно с 17:00 до 05:00 по всемирному времени (с 20:00 мск до 08:00 мск - прим. ТАСС)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что речь идет о запрете полетов в приграничном воздушном пространстве с Россией и Белоруссией на высоте до 6 км. "Информация об ограничениях и их пролонгации доведена до сведения всех пользователей воздушного пространства страны", - заметил собеседник агентства.

Он также заметил, что помимо латвийско-российской и латвийско-белорусской границ, аналогичные ограничения распространяются также на полеты вдоль границ с Эстонией и Литвой. Исключением во всех случаях могут стать полеты, санкционированные военным ведомством.